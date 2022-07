Calciomercato Bari: doppio colpo in attacco per i pugliesi

Il calciomercato del Bari è entrato nel vivo e il ds Polito è pronto a chiudere diverse trattative sia in entrata che in uscita. Intorno alla piazza pugliese ruotano grandi sogni e speranze, i tifosi vogliono tornare a vivere il grande calcio al San Nicola. La società barese vuole accontentare i supporter e per questo sta lavorando per allestire una squadra competitiva per il prossimo campionato di Serie B. Una stagione che in partenza non appare delle più semplici considerando la presenza nella serie cadetta di formazioni come Parma, Cagliari e Palermo.

Calciomercato Bari: Simy sempre più vicino

Manca solo l’ufficialità ma è notizia data per certa da Sportmediaset che Demir Ceter sarà un prossimo giocatore dei galletti. La punta colombiana di 24 anni arriverà in Puglia a parametro zero, infatti si è svincolata dal Cagliari dopo una stagione in cui ha trovato poco spazio. Sempre nel reparto offensivo, il ds Polito è vicino a piazzare il colpo Simy. L’attaccante continua a non trovare il feeling giusto con la Salernitana ed è pronto a rilanciarsi nel Bari. Il doppio colpo potrebbe portare alla doppia cessione delle punte Paponi e Simeri.

A centrocampo è atteso nei prossimi giorni l’arrivo in prestito di Folorunsho, mediano italo-nigeriano di proprietà del Napoli.