De Ligt: il Bayern pronto a offrire 90 milioni per l’olandese

Matthijs de Ligt è pronto a imparare il tedesco e sposare il progetto del Bayern Monaco. A Torino sembrano essersene fatti tutti una ragione complice anche il rendimento dell’olandese al di sotto delle aspettative. È previsto in giornata l’arrivo nel capoluogo piemontese di Hasan Salihamidzic, ex calciatore bianconero e attuale direttore sportivo dei bavaresi, pronto a chiudere l’affare. Secondo i rumors di Sportmediaset il club detentore della Bundesliga è disposto a mettere sul piatto 90 milioni di euro (comprensivi di bonus) o almeno è questa la cifra minima che si aspetta Cherubini, ds della Vecchia Signora.

De Ligt: pronto un ingaggio da 18 milioni di euro lordi a stagione

Qualora l’affare dovesse saltare, la Juventus sa che anche il Chelsea è alla finestra pronto a sferrare l’assalto per il difensore olandese. Inoltre il club inglese verserebbe molti più soldi in cassa, si parla di oltre 100 milioni di euro. Ad ogni modo de Ligt si è promesso al Bayern Monaco e in Germania troverà pronto un bel quinquennale da 18 milioni di euro lordi a stagione. Un ingaggio da top player che dovrà dimostrare di meritarsi. Con la cessione di de Ligt la Juventus dovrà trovare un sostituto (sul taccuino di Cherubini salgono le quotazioni di Kimpembe) e potrà intavolare concretamente la trattativa per Zaniolo.