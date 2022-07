Demme: la Roma sulle tracce centrocampista del Napoli

Diego Demme è entrato nel mirino della Roma. Tiago Pinto è pronto a portare alla corte di Josè Mourinho un secondo centrocampista dopo l’arrivo di Matic. L’ex Lipsia è pronto a lasciare Napoli dopo l’ultima stagione che lo ha visto spesso relegato in panchina. Non a caso il tedesco non nutre di grande considerazione da parte di Luciano Spalletti che gli preferisce Lobotka e Anguissa, per questo motivo sarebbe ben disposto a cambiare aria. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, la Roma avrebbe già contattato la società azzurra per un primo sondaggio.

Offerte anche da Premier League e Liga per Demme

Il club giallorosso non è l’unico sulle tracce del calciatore tedesco. Da tempo la Fiorentina è alla finestra in attesa di comprendere l’evolversi della situazione, sperando in uno sconto sul prezzo del cartellino. Inoltre Diego Demme ha tanti estimatori anche all’estero. Sirene inglesi suonano dal Leeds ma il richiamo più forte arriva dalla Spagna. Gennaro Gattuso, allenatore che ai tempi del Napoli ha più di tutti valorizzato le qualità del centrocampista tedesco, vorrebbe portarlo al Valencia. Aurelio De Laurentiis non considera nessun giocatore del Napoli incedibile e valuta ogni singola proposta. A questo punto, la volontà del calciatore potrebbe risultare decisiva in fase di trattativa.