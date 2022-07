Eriksen ha scelto lo United: accordo di tre anni

Christian Eriksen ricomincia dal Manchester United. The Athletic ha annunciato l’accordo verbale tra il centrocampista danese e i Red Devils: per l’ex interista è pronto un contratto triennale con gli inglesi.

Eriksen-United, accordo verbale

Dopo il terribile attacco cardiaco che lo colpì durante Danimarca-Finlandia degli Europei e che fece temere il peggio, vistosi precluso l’idoneità sportiva in Italia, Eriksen ha ricominciato proprio dalla Premier. La sua esperienza al Brentford è stata positiva: il club, neopromosso nella massima serie, si è salvato agevolmente e il danese è tornato a splendere come ai bei tempi. In Nazionale, poi, ci ha messo due minuti a trovare il gol al suo ritorno in campo.

Ora, dunque, una nuova grande opportunità con un grande club. Erik Ten Hag, l’allenatore incaricato della ricostruzione del Manchester United, conosce benissimo Eriksen. Non solo per i trascorsi nel calcio olandese: prima di firmare con il Brentford, il danese si era allenato proprio con il suo Ajax. Si era parlato anche del Tottenham di Antonio Conte, il tecnico che lo aveva prima marginalizzato e poi esaltato nell’Inter campione d’Italia. Ma alla fine i Red Devils hanno avuto la meglio. Il prossimo passo, non banale dati i trascorsi, saranno adesso le visite mediche.