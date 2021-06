Eriksen: “Sto bene, spero di tornare presto”

Eriksen, dopo il malore di ieri, ha mandato rassicurazioni sul suo stato di salute. Come noto, durante lo svolgimento della partita Danimarca-Finlandia, il centrocampista si è accasciato al suolo colpito da un arresto cardiaco. Fortunatamente il tempestivo intervento del personale sanitario, ha evitato il peggio. Il danese adesso sta meglio ed ha fatto sapere che non vede l’ora di tornare.

Eriksen: il messaggio dopo l’arresto cardiaco

Il perno del centrocampo della Beneamata ha mandato un messaggio attraverso la chat di gruppo del suo club. Parole che hanno rassicurato la dirigenza, i compagni di squadra, e lo staff medico: “Sto bene, spero di tornare presto”. Le immagini di Eriksen che barcollante cade sul terreno di gioco, hanno lasciato spazio al sollievo.

Beppe Marotta: “Messaggio che mostra l’affiatamento del gruppo Inter”

Ai microfoni della RAI è intervenuto l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta: “Eriksen ha mandato un messaggio nella nostra chat interna, che dimostra il grande affiatamento che c’è nel gruppo squadra Inter. La dinamica faceva presagire qualcosa di drammatico, fortunatamente non è stato così grazie all’intervento dei compagni e della struttura sanitaria dello stadio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno manifestato affetto per l’Inter, lo sport si è dimostrato di altissimo valore nel momento in cui c’è stato da dimostrare tutto l’affetto”. Ha poi aggiunto: ” Non voglio e non posso entrare nel merito, per ora Eriksen è nelle mani della Federcalcio danese, i nostri medici da subito si sono messi in contatto con i colleghi danesi. Eriksen non ha avuto il Covid e non è stato vaccinato”. E poi ha concluso rivolgendo un augurio al calciatore, misto a parole di elogio: “Il giocatore ha dimostrato il proprio valore e poi è venuto fuori il campione: speriamo possa risolvere questi problemi di salute“.