Palermo attivissimo sul mercato: vicino il trequartista dell’Atalanta

Il mercato del Palermo sta definitivamente prendendo quota con una serie di interessamenti per calciatori in grado di affrontare la nuova categoria. I ragazzi di mister Silvio Baldini dispongono di un’ossatura che ha ben figurato in Lega Pro ma la società vuole assolutamente portare in rosa calciatori che possono alzare l’asticella della squadra.

L’ultima idea conduce nella sconfinata cantera bergamasca dell’Atalanta che sembra sfornare talenti senza sosta. Il calciatore in questione è Alessandro Cortinovis, 21 enne trequartista neroazzurro, ma che nell’ultima stagione ha ben figurato in Serie B nelle fila della Reggina.

Mercato Palermo: Cortinovis è l’ultima idea per la trequarti rosanero

Alessandro Cortinovis è molto vicino al Palermo. Un giovane ventunenne interessantissimo che già ha mostrato doti importanti nella scorsa stagione. Per lui un anno da protagonista alla Reggina in cui ha collezionato ben 30 presenze in Serie B e 1 rete. Fisico asciutto e piede educato viene paragonato al centrocampista croato del Real Madrid Luka Modric. Grande visione di gioco e capacità di verticalizzare il gioco, sarebbe un grande colpo per il Palermo di Baldini.

Palermo che era stato accostato anche a Balotelli. Una trattativa che sembra non prendere quota anche perchè i rosanero stanno chiudendo l’acquisto del bomber italo-brasiliano Brunori.