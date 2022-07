Palermo, è fatta! Dalla Juventus arriva il bomber. E non solo…

Dopo un’estenuante trattativa il Palermo riesce a mettere a segno il grande colpo del suo calciomercato. Tornerà a vestire il rosanero anche per la prossima stagione il bomber della promozione in Serie B. Hanno infatti trovato un accordo sul costo del cartellino le due società, accordandosi a metà strada ed inserendo alcune clausole che potranno alzare il valore del calciatore.

Matteo Brunori sarà infatti ancora il centravanti del Palermo anche la prossima stagione in Serie B. Viene acquistato a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro con una serie di bonus per cui il valore del cartellino potrà salire fino a circa 4 milioni. Bonus che saranno legati al rendimento in campo del calciatore durante il prossimo anno.

Calciomercato Palermo: Brunori ai dettagli, di parla con la Juventus anche di Stramaccioni

Matteo Brunori è stato l’assoluto protagonista della promozione in Serie B del Palermo. Per lui lo scorso anno ben 29 reti per trascinare i suoi alla vittoria dei Playoff. Ha mantenuto la promessa fatta ai tifosi e tornerà per restare a Palermo anche la prossima stagione. Chiusa con la Juventus la trattativa d’acquisto. Forte interessamento anche per Cortinovis dell’Atalanta.

Ma non si è parlato soltanto di Brunori. E’ caldo l’interesse anche per Diego Stramaccioni 21enne difensore centrale bianconero. Per lui già una cinquantina di presenze in Lega Pro tra Vis Pesaro e Juventus Under 23. Lo scorso anno diverse volte convocato da mister Allegri anche in prima squadra. Probabile un suo arrivo in Sicilia in prestito secco.