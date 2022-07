Sanchez rifiuta tutte le destinazioni: spera ancora nel Barcellona

In casa Inter il caso Sanchez sta bloccando il calciomercato dei neroazzurri. L’ingaggio del cileno è attualmente il più alto della rosa dell’Inter che se ne libererebbe volentieri. Sanchez, però, sta rifiutando tutte le proposte pervenute e spera nella chiamata del Barcellona.

Sanchez blocca il calciomercato neroazzurro

Il cileno sta rifiutando tutte le offerte, convinto di poter ancora stuzzicare la fantasia del Barcellona. Xavi, però, non si è espresso e sembra improbabile un suo ritorno in blaugrana. Tutte le richieste pervenute all’agente del cileno sono state rifiutate dal calciatore che vorrebbe rimanere in Europa e in una squadra di spessore, motivo per cui ha liquidato con un “no grazie” Valencia, Benfica, Galatasaray ecc. Dalla Francia, invece, si stavano facendo insistenti le voci su un trasferimento al Marsiglia ma il calciatore cileno continua a opporsi.

Esce Sanchez e entra Mertens?

L’eventuale uscita di Sanchez sbloccherebbe il calciomercato dell’Inter che si libererebbe dell’ingaggio di 7 milioni del cileno. Il sostituto potrebbe essere Dries Mertens, svincolatosi dal Napoli. L’ingaggio chiesto dal belga non supera i 2,5 milioni, cifra che i neroazzurri sarebbe disposti a dargli. Il sogno di mezza estate di Sanchez di tornare al Barcellona sta impantanando i neroazzurri con Marotta che deve far quadrare i conti.