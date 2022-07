Torreira tentato dalla Roma: “Ho parlato con Mourinho”

Lucas Torreira dopo l’ottima stagione con la maglia della Fiorentina è tornato all’Arsenal. Il calciatore uruguaiano a Londra non ha nemmeno disfatto le valigie, infatti la sua volontà non è quella di rimanere in Inghilterra. Il suo entourage è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione ma dopo la trattativa saltata con i viola e le conseguenti dichiarazioni al veleno espresse da ambo le parti, un suo ritorno in Italia sembra pressoché improbabile. Nelle ultime ore la situazione si è ribaltata perché secondo i rumors la Roma si è messa sulle tracce del centrocampista.

Lucas Torreira è valutato circa 20 milioni di euro

Il calciatore uruguaiano parlando di un possibile trasferimento in giallorosso, ha dichiarato a El Pais: “Ho parlato con Mourinho tempo fa, mi ha chiamato. È un allenatore che ammiro. È un’occasione che mi tenta, ma non è facile”. La trattativa non è delle più semplici, infatti anche se l’Arsenal sembra disposta a scontare il cartellino del calciatore pur di liberarsene, la squadra capitolina a centrocampo ha già investito su Matic e adesso è più orientata su Frattesi. Ad ogni modo qualora dovesse saltare la trattativa con il Sassuolo, Torreira rappresenterebbe un buon piano B, sempre che i giallorossi non vogliano dirigersi su alternative più economiche e a quel punto il nome di Demme sembra il più gettonato.