Calciomercato Fiorentina: Jovic per l’attacco e Mandragora in mediana

Il calciomercato della Fiorentina ruota intorno alla ricerca di una punta di qualità e un mediano. I nomi sul taccuino di Pradè sono tanti e le trattative sono pronte per partire. Per il reparto offensivo la pista calda porta a Madrid. L’obiettivo numero uno dei viola è il centravanti Luka Jovic. Il nazionale serbo non è mai riuscito a trovare la sua dimensione con la maglia del Real e quindi cerca una squadra dove potersi rilanciare. L’ex punta dell’Eintracht ha espresso il suo gradimento per Firenze ed è disposto anche a ridursi l’ingaggio ma c’è da trovare un’accordo con i blancos. Il Real Madrid ha pagato la punta serba circa 60 milioni di euro e vorrebbe recuperare parte dell’investimento. L’affare complicato, potrebbe chiudersi con prestito oneroso e diritto di riscatto.

Calciomercato Fiorentina: Borja Mayoral l’alternativa a Jovic

Qualora dovesse saltare l’acquisto di Jovic, la Fiorentina ha pronto il piano B sempre a Madrid. Secondo La Nazione sarebbe sempre più forte l’interesse dei toscani per Borja Mayoral. La punta spagnola ha disputato una discreta stagione con la maglia del Getafe e inoltre conosce già la Serie A, avendo giocato nella Roma. Rispetto a Jovic, il suo cartellino è decisamente alla portata dei viola, visto il minor costo e l’ingaggio inferiore.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, la Fiorentina monitora anche Belotti, per quest’ultimo però le sirene francesi del Monaco sembrano più forti.

Sprint per Mandragora

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha avviato i contatti con la Juventus per Rolando Mandragora. Il centrocampista si è distinto nell’ultima stagione con la maglia del Torino e sembra gradire la piazza viola.