Zielinski: anche un club italiano sulle tracce del polacco

Piotr Zielinski è finito al centro dell’attenzione di diversi club italiani ed esteri. IL 28enne polacco è una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Spalletti, la sua versatilità tattica e la sua tecnica sopraffina lo rendono uno dei centrocampisti più ambiti della Serie A. Il centrocampista non hai mai manifesta la volontà di cambiare aria ma allo stesso tempo non ha mai giurato fedeltà eterna alla piazza. Dal canto suo Aurelio De Laurentiis è stato chiaro da inizio stagione, affermando che nessuno è incedibile.

Milan e West Ham corteggiano Piotr Zielinski

La società partenopea valuta il cartellino del polacco ben 45 milioni di euro. Un valore abbastanza in linea con i principali indici di mercato (ad esempio Transfermarkt lo quota 40 milioni di euro – ndr). Per il Napoli una vendita del genere rappresenterebbe una notevole plusvalenza (nel 2016 Zielinski fu prelevato dall’Udinese per 16 milioni di euro – ndr).

In questi giorni l’entourage del calciatore è stato contattato dal West Ham. Il club inglese ha le disponibilità economiche per accontentare De Laurentiis ma non gode dell’appeal giusto, infatti in Premier League non rappresenta un club di prima fascia. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Milan. I rossoneri spazientiti dal tentennamento di Charles De Ketelaere potrebbero virare le attenzioni sul polacco per piazzare l’affondo decisivo.