Luis Alberto salta l’allenamento, futuro in bilico per lo spagnolo

A Luis Alberto sembra essere tornato il mal di pancia. Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, lo spagnolo ha saltato la seduta d’allenamento con i compagni di squadra per un attacco febbrile. Il motivo dell’assenza riportato sul certificato medico non sembra convincere del tutto la piazza, inoltre se a questo aggiungiamo la sua esclusione dai titolari contro Genoa e Qatar, le incognite aumentano. La sensazione è quella che il centrocampista stia lanciando chiari segnali alla società per cambiare aria.

Luis Alberto al Siviglia: Monchi smentisce la trattativa

La Lazio non considera il Mago incedibile ma Claudio Lotito chiede una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro (il 30% di questi vanno al Liverpool che possiede i diritti sulla futura rivendita – ndr). Al momento non sono arrivate offerte ufficiali in casa Lazio ma Luis Alberto non ha mai nascosto la sua volontà di tornare a vestire la maglia del Siviglia. Monchi, ds del club spagnolo e grande estimatore del centrocampista, ha recentemente smentito l’interesse della squadra andalusa per il biancoceleste ma nel frattempo ha incassato 50 milioni di euro per la vendita di Koundè al Barcellona. Secondo Sportmediaset una parte di questo tesoretto può essere reinvestita per acquistare Luis Alberto, anche perché al momento il calciatore o torna in Spagna o resta alla Lazio.