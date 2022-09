Calciomercato, Inter e Juventus cercano il rilancio: un colpo a testa

L’avvio di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi e della Juventus di Massimiliano Allegri è stato tutt’altro che esaltante. I risultati non rispecchiano il valore dei giocatori di due rose costruite per arrivare fino in fondo, almeno in Serie A. L’ex allenatore della Lazio e i nerazzurri sembrano spenti, fuori condizione e ancora sofferenti per aver perso l’ultimo Scudetto contro il Milan. I problemi economici e la possibile cessione del club da parte del gruppo Suning stanno mettendo ulteriori pressioni e generando malumori. Sul fronte Juventus invece, al momento, il fallimento è totale: Allegri è sempre più solo e sia in campionato che in Champions League la situazione è disastrosa. Naturalmente c’è tempo per rimontare, ma bisogna fare molto e presto. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul mercato. Sul taccuino di Pavel Nedved ci sarebbero, secondo Tuttosport, i nomi di Alejandro Grimaldo e Marco Asensio. Il primo sarebbe anche nel mirino dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, secondo calciomercato.com.

Grimaldo e non solo: sfida Nedved-Marotta

Alejandro Grimaldo, 27 anni nativo di Valencia, è un terzino sinistro del Benfica. Nel club lusitano è una vera e propria colonna portante e la dirigenza bianconera l’ha messo nel mirino nel match dominato dal Benfica a Torino in Champions League. L’obiettivo della Juventus sarebbe quello di ingaggiarlo già a gennaio, ma sembrerebbe più probabile che l’operazione possa concretizzarsi a giugno, quando Grimaldo andrà in scadenza. L’Inter nel frattempo risulterebbe più attardata, ma comunque vigile. Secondo La Gazzetta dello Sport l’alternativa nerazzurra sarebbe Alfonso Pedraza del Villarreal. Il nome di Marco Asensio sta tenendo banco da diverse settimane: il rinnovo dello spagnolo non arriva e a Madrid inizia a tirare un’aria un po’ pesante con la concorrenza che incombe. Juventus, Milan e Barcellona sarebbero sulla porta a origliare. Per quanto riguarda Inter e Juventus, basterà il mercato per rialzare un avvio di stagione pessimo?