Calciomercato Roma: giallorossi a caccia di un difensore

Archiviato il pesante KO contro l’Udinese, il calciomercato della Roma è tornato in attività e i giallorossi sono alla ricerca di un difensore. Nonostante la sessione estiva sia stata chiusa qualche giorno fa, le società italiane possono ancora acquistare calciatori svincolati a parametro zero. La dirigenza capitolina sta sondando diversi nomi che potrebbero aiutare la squadra di Mourinho a rifiatare con un turn-over più ampio. Secondo Calciomercato.com sono ben cinque i nomi sul taccuino di Pinto e tra questi, probabilmente uno di loro vestirà a breve la casacca giallorossa.

Calciomercato Roma: Mourinho chiede un difensore svincolato

Tra i papabili candidati ad arrivare alla corte dello Special One ci sono diverse conoscenze del campionato italiano. Tra queste spicca il nome di Maksimovic, difensore in cima alla lista delle preferenze. Esperto e roccioso centrale, ha già vestito le maglie di Genoa, Torino e Napoli. Proprio con gli azzurri ha giocato diverse competizioni internazionali tra le quali la Champions League. Luca Ceppitelli è la seconda alternativa, sull’ex Cagliari c’è anche il Monza. Più suggestive sono le piste che portano a Zagadou, giovane francese svincolato dal Borussia Dortmund, e Denayer, ex Lione. Infine appare improbabile l’arrivo di Edgar Ié, calciatore guineense naturalizzato portoghese, che nell’ultima stagione ha vinto il campionato turco con il Trabzonspor.