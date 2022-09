Udinese-Roma, Mourinho: “Preferisco perdere una partita 4-0 che quattro partite 1-0”

La Roma incassa il primo ko stagionale e vengono agganciati dall’Udinese in classifica a 10 punti. La squadra di Sottil passa subito in vantaggio con Udogie che approfitta di un errore di Karsdorp, il raddoppio lo firma al 56’ Samardzic che beffa Rui Patricio dalla distanza. I giallorossi crollano nel finale: Pereyra segna il terzo gol, Lovric cala il definitivo poker.

Udinese-Roma, le dichiarazioni post-partita di José Mourinho

José Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine dell’incontro Udinese-Roma 4-0.

“Partita difficile. Siamo entrati molto bene e abbiamo creato un’occasione con Paulo (Dybala, ndr), che, per me, è stato il migliore in campo. Non siamo stati fortunati, basti pensare al palo o al rigore che non ci è stato dato. Preferisco perdere una partita 4-0 che quattro partite 1-0.

La mia Roma gioca contro un’altra squadra – prosegue lo Special One -. Abbiamo preso quattro gol, anche a causa di errori individuali ma, nella mia squadra, gli errori individuali diventano sempre degli errori collettivi. Loro sono una squadra che cerca di fare tutto per non fare niente”.