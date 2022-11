Calciomercato Juve: si prepara il doppio colpo nella capitale

Max Allegri dopo cinque vittorie di fila in campionato, senza subire gol, può tornare a sorridere. I bianconeri stanno iniziando a scalare la classifica e si sono riposizionati in piena zona Champions League. La squadra in campo inizia a dare i suoi anche se il gioco della formazione di Max Allegri continua a non entusiasmare. La pausa mondiale consente alla dirigenza torinese di capire come impostare il calciomercato della Juve già da gennaio.

Calciomercato Juve: Milinkovic-Savic e Karsdorp i nomi caldi

Secondo la Gazzetta dello Sport i vertici bianconeri hanno incontrato Mateja Kezman, agente del centrocampista della Lazio. Per Milinkovic-Savic è pronto un contratto da ben 6 milioni di euro a stagione. Attualmente il Sergente in scadenza a giugno 2024 guadagna 3.5 milioni di euro all’anno e Lotito è pronto a rinnovare a 4.5 milioni, cifra ben distante da quella offerta dalla Vecchia Signora.

Oltre a Milinkovic-Savic c’è un altro affare in ballo a Roma, sponda giallorossa. Grazie alla polemica innescata da Mourinho, Karsdorp è in cerca di una nuova casa già a gennaio. Il laterale olandese potrebbe essere più che una valida alternativa a Cuadrado anche se la Roma al momento chiede ben 17 milioni di euro. In questo caso la volontà del calciatore in rotta con l’ambiente, potrebbe far abbassare il prezzo. Nonostante gennaio sembri lontano il calciomercato della Juve è già in fermento.