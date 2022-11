Calciomercato Torino: individuato il trequartista, ecco il prezzo

Il Torino ha individuato un giocatore per il calciomercato di gennaio, un trequartista che adesso milita in Turchia, nel Fenerbache. In questa stagione ha messo 3 reti e due assit in terra turca. Si tratterebbe di un acquisto ottimo per i granata che andrebbero ad aumentare il loro peso offensivo, forse una delle poche pecche della squadra di Juric.

Ecco il nome del trequartista

Il nome del trequartista individuato dal Torino è quello di Diego Rossi, fantasista uruguaiano del Fenerbache. Diego Rossi, ala rapida e veloce da modulo a tre in avanti. L’entourage del giocatore fa sapere che per il cartellino servono non meno di 10 milioni di euro. Tuttavia il Fenerbahce non vuole privarsi di lui, e visto pure che una tal cifra a gennaio ha un peso specifico notevole, la trattativa potrà procedere verso un prestito.