Inter su Carlos Alcaraz, il procuratore: “Inter e Milan sono molto importanti”

Inter su Carlos Alcaraz il giovane centrocampista del Racing di Avellaneda. Ricordiamo il nerazzurro Lautaro Martinez proveniente dallo stesso club pochi anni addietro. Scopriamo le parole del procuratore Sebastian Lopez, intervistato da Tuttosport, non contrario al trasferimento a Milano.

“Ho avuto conversazioni con i dirigenti di tutte e due le squadre la scorsa estate. Mi era stato spiegato come stessero monitorando Carlos. Per quanto riguarda l’Inter, oltre ai vari apprezzamenti di allora, lo hanno continuato a seguire, come dimostra il viaggio in Sud America di Dario Baccin”.

Inter su Carlos Alcaraz: preferire l’Inter?

Alcaraz potrebbe eventualmente preferire Milano rispetto alle altre possibili destinazioni?

“Noi stiamo aspettando. I club con cui abbiamo parlato sono molto importanti. Chiaramente Inter e Milan sono molto, molto importanti. E ovviamente entrambe le opzioni sono più che gradite”.

Cosa le ha detto Carlos dopo aver scoperto di piacere a club così rinomati?

“Per lui è stato un qualcosa di forte. Adesso è in vacanza, si sta riposando dopo un anno intenso. L’Inter e il Milan sono due club top. I nerazzurri, forse anche per quel che è stato Diego Milito e per quel che è ora Lautaro Martinez, sono particolarmente interessati a Carlos. Nessuno poi discute l’importanza del Milan”.

Quanto costa il cartellino del calciatore?

“Sui 15 milioni di euro. Anche se la cifra potrebbe abbassarsi inserendo con una clausola che permetta di lasciare al Racing una percentuale sulla futura rivendita”.

L’Inter però può giocarsi la carta Colidio.

“Assolutamente. Io non conosco Facundo, né sono il suo agente. Ma in Argentina tutti sono sicuri che il Racing lo voglia dopo l’ottima stagione disputata al Tigre. L’allenatore si auspica di giocare là davanti con un calciatore che possiede proprio le caratteristiche di Colidio. Vediamo quello che succede”.

Quali sono le caratteristiche principali di Alcaraz?

“La mentalità vincente e il non mollare mai. E’ un centrocampista box to box. È forte di testa, ha un ottimo tiro e un grande passaggio filtrante. Il suo tipo di gioco gli permette di segnare tante reti. È un volante che inizia l’azione e poi va a concluderla”.