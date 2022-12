Calciomercato Inter: un centrocampista ex Milan si propone ai nerazzurri?

Il calciomercato dell’Inter potrebbe prendere una via strana, particolare. Un centrocampista, peraltro ex Milan, si sarebbe proposto ai nerazzurri. O almeno questo è quello che sembra filtrare nell’ambiente riguardante il calciomercato. In realtà il giocatore si sarebbe proposto anche al Milan stesso, ma dai rossoneri avrebbe ricevuto una risposta negativa.

Ecco il nome del centrocampista che potrebbe arrivare all’Inter

Il nome del centrocampista che potrebbe arrivare all’Inter si tratta di Franck Kessie. Si avete capito bene, proprio l’ex rossonero. Il Corriere dello Sport riassume quello che è sta succedendo in queste ore svelando che l’Inter avrebbe dunque aperto alla possibilità di un arrivo di Kessie. Ma solo a due condizioni. Tanto per iniziare la formula dovrebbe prevedere un prestito, con diritto o obbligo di riscatto poi si vedrà. E poi, il Barcellona dovrebbe, nelle idee dell’Inter, partecipare al pagamento di parte dell’ingaggio del calciatore che attualmente ha uno stipendio da 6,5 milioni di euro. Per intenderci, sarebbe una cifra superiore a quella che l’Inter sta proponendo a Skriniar per il rinnovo.