Mercato Inter Thuram, scopriamo i nuovi aggiornamenti sull’attaccante del Borussia M’gladbach, con scadenza contrattuale a gennaio. Sappiamo quanto la concorrenza sia agguerrita sull’argomento del guadalupense e per accorciare i tempi Piero Ausilio sceglie di incontrare a Doha l’intero entourage del giocatore.

Mercato Inter, Thuram: anticipare lo scambio a giugno

Il club nerazzurro accelera sulla concorrenza e decide, per lo scambio, di non aspettare il mese di giugno, ma anticipare a gennaio, non appena Marcus Thuram si sarà liberato a parametro zero dal Borussia M’gladbach. Al contempo, il Bayern pressa e non molla l’osso e avrebbe già proposto a partire da luglio un contratto quinquennale.

L’incontro a Doha di Ausilio

Come riferito da La Gazzetta dello Sport il ds nerazzurro ha avuto già il primo incontro con l’entourage dell’attaccante con l’obiettivo di capire le intenzioni del figlio dell’ex Juve e Parma Lilian. Il francese di origini guadalupensi non rinnoverà il contratto in scadenza con l’attuale club e questo è un punto in più per i nerazzurri.

La proposta del Borussia M’gladbach

Il Borussia M’gladbach perde le speranze sulla possibilità di trattenere l’attaccante e approfittando delle sue uniche possibilità, propone di liberare il giocatore sei mesi prima della fine del contratto. Il tutto con una richiesta di dieci milioni di euro. Un investimento sicuramente alto per le casse nerazzurre ma che potrebbe apportare un cambiamento positivo nel club. Per ammortizzare l’importo richiesto dal Borussia l’Inter dovrà valutare tre pesanti uscite: Gosens, Correa e Gagliardini.