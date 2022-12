Calciomercato Juventus: Allegri vuole un Campione del Mondo

I bianconeri sono alle prese con tutte le vicende legate ai guai giudiziari e alle indagini a proprio carico, ma Massimiliano Allegri sta cercando di programmare alcune operazioni che infiammano il calciomercato della Juventus. Il ruolo che la nuova società vorrebbe affibbiare al tecnico livornese è sempre più di gestione tecnica e di collante tra gruppo squadra e dirigenza. Allegri non avrebbe nessuna remora ad interpretare il suo ruolo di tecnico in chiave più manageriale, alla Ferguson per intendersi, e sta già programmando il futuro della Juventus.

Calciomercato Juventus: Allegri vuole Mac Allister per la mediana bianconera

Il nome nuovo per il centrocampo e la trequarti della Juventus è Alexis Mac Allister, argentino di origini scozzesi, trequartista del Brighton di Roberto De Zerbi. Il classe 1998 si è messo in luce durante il Mondiale di Qatar poi vinto, in cui è stato spesso titolare mostrando tecnica e fosforo, oltre alla consueta garra sudamericana tanto cara ad Allegri. L’operazione non sarebbe semplicissima perchè il valore del calciatore è di circa 40 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe inserire nella trattativa alcune contropartite gradite da De Zerbi che smuoverebbero ulteriormente il calciomercato.

In ogni caso Max Allegri continua a non mollare Adrien Rabiot. Il tecnico vorrebbe chiedere un sacrifico alla società per rinnovare il contratto del francese. L’ex PSG (impegnato in questi giorni contro lo Strasburgo) è definitivamente esploso come uno dei centrocampisti più forti d’Europa e ora tutte e big sono sulle sue tracce. Ma Allegri non lo molla e tra i due il feeling è sempre stato ottimo.