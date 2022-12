Ligue 1, dove vedere PSG-Strasburgo: diretta TV e streaming

Torna in campo la Ligue 1 dopo il mondiale di Qatar e lo fa con il match PSG-Strasburgo, ecco dove vedere in diretta TV e streaming la ripresa della squadra capolista del campionato Francese. I ragazzi di Galtier vogliono continuare la loro marcia verso un ennesimo titolo nazionale e lo faranno a partire da stasera 28 dicembre 2022 alle ore 21:00 nello stadio di casa di Parigi.

Il Lens dista 5 punti e anche se non sembra un ostacolo resta comunque l’avversaria più accreditata per la lotta al titolo di Ligue 1. Lo Strasburgo invece cerca disperatamente punti per abbandonare il penultimo posto in classifica e agganciare la quota salvezza distante appena due punti.

Non ci sarà Messi che dovrebbe rientrare dai festeggiamenti argentini ad anno nuovo. Dovrebbe invece essere della partita il grande sconfitto della finale mondiale Mbappé.

Queste le probabili formazioni di PSG-Strasburgo di stasera.

Ligue 1, ecco dove vedere PSG-Strasburgo: torna in campo Mbappé

La gara della Ligue 1 PSG-Strasburgo si gioca mercoledi 28 dicembre 2022 alle ore 21:00 a Parigi. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport 1 (canale 201 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go e su NOW.



Un match che segna il ritorno in campo di assoluti protagonisti del mondiale di Qatar 2022 come Neymar, Mbappé e Marquinos. Assente invece Lionel Messi.