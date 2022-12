Calciomercato Lecce: dal Milan può arrivare una brutta notizia per l’attacco

Il Lecce potrebbe avere a fine campionato un primo imprevisto riguardante il calciomercato. Uno dei giocatori in ascesa che soprattutto nelle ultime partite giocate ha fatto molto bene potrebbe rientrare alla base, nella precisione al Milan.

Il Milan vuole riprendersi l’attaccante

Il Milan sta monitorando in modo certosino il rendimento dell’attaccante del Lecce ma di proprietà rossonera. Il giocatore in questione è Lorenzo Colombo. Nelle idee del Milan sia questa che la prossima stagione sarebbero dovute servire a Lorenzo Colombo per fare esperienza e capire se poter essere utile alla causa rossonera. Il rendimento dell’attuale centravanti del Lecce, però, potrebbe cambiare i piani. Il giocatore anche dell’Under21 potrebbe tornare in pianta stabile a Milanello già a partire dalla prossima estate. Per il Lecce sarebbe una perdita importante vista l’importanza che sta iniziando ad avere e i gol pesanti che sta segnando. Per il Milan potrebbe essere del resto il giocatore in più e di fatto la punta centrale che oggi scarseggia nella società rossonera.