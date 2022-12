Calciomercato Milan: a sorpresa dal Real Madrid potrebbe arrivare il giovanissimo centrocampista

Il Milan a sorpresa potrebbe sfruttare un’opportunità importante dal prossimo calciomercato. Dal Real Madrid sarebbe in uscita un giovanissimo centrocampista, non ancora esploso con la maglia del Real ma pronto a diventare un top player del suo ruolo. Carlo Ancelotti non sembra concedergli troppo spazio e allora potrebbe essere un’opportunità importante per la società rossonera.

Ecco il nome del giovane centrocampista

Il Milan dopo l’addio di Kessie a centrocampo ha bisogno di un giocatore con caratteristiche simili. Proprio per questo si punta forte su un giocatore come Camavinga del Real Madrid. Gli spagnoli sono rimasto folgorati da Bellingham e Enzo Fernandez e lo spazio per Camavinga sembra non esserci più. Camavinga sarebbe disposto ad andare via per avere la possibilità di avere un maggior minutaggio e continuare il suo percorso di crescita. Un percorso che potrebbe trovare terreno fertile proprio a Milano, sponda rossonera. Idea che tra Milan e Real potrebbe prendere piede, da trovare ovviamente la giusta intesa economica. Camavinga un anno e mezzo fa è stato acquistato per circa trenta milioni di euro, il Milan potrebbe pensare ad un prestito con riscatto poi da valutare.