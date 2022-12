Milan: infortunio per l’attaccante, a rischio la presenza contro la Salernitana

Il Milan nel reparto offensivo non è in abbondanza e se si inizia a fare la conta degli attaccanti a disposizione di mister Pioli per la partita contro la Salernitana nel ritorno del campionato di Serie A, si fa fatica. Ecco il perchè: Giroud è impegnato ancora con la Francia nella finale del Mondiale contro l’Argentina e presumibilmente farà fatica ad essere abile e arruolato per il 4 gennaio, Ibrahimovic è ancora ai box e Origi si è infortunato ed è ad alto rischio.

Origi, infortunio muscolare per lui

L’attaccante belga del Milan, Divock Origi, non ha preso parte all’amichevole di ieri pomeriggio a Dubai contro il Liverpool di Klopp, persa per 4-1. Dopo la partita contro l’Arsenal Origi ha accusato un risentimento muscolare e, per questo motivo, è stato lasciato a riposo dallo staff rossonero per il test contro la sua ex squadra. Origi sarà sottoposto a nuovi esami strumentali per capirà l’entità dello stop non appena il gruppo di Pioli tornerà a Milano il 20 dicembre. A rischio, alto rischio dunque la presenza di Origi nella partita in programma contro la Salernitana il 4 gennaio.