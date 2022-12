Calciomercato Roma: Mou tentato, Smalling a un bivio, un top-player già a gennaio?

Il calciomercato della Roma ruota intorno a vari pilastri e tra questi c’è anche Josè Mourinho. Lo Special One è alla base di un progetto che vuole riportare la società giallorossa in cima al calcio italiano ma nelle ultime ore tentato dal Portogallo. Secondo il Corriere dello Sport, la Federcalcio lusitana sta seriamente pensando all’esonero di Fernando Santos dopo l’eliminazione subita dal Marocco ai quarti di finale di Coppa del Mondo. Il Portogallo vorrebbe affidare l’inizio del ciclo post-Ronaldo proprio all’allenatore giallorosso e accetterebbe il doppio incarico (commissario tecnico della nazionale e allenatore della Roma, con cui ha un contratto fino al 2024). Secondo i rumors il diretto interessato della proposta è lusingato da tale offerta.

Calciomercato Roma: Depay pista calda, Smalling ha tre opzioni

Oltre a Mourinho che dovrebbe rimanere sulla panchina giallorossa, la società sta trattando un top-player per rinforzare la rosa. Si tratta di Memphis Depay, olandese in scadenza con il Barcellona. Xavi non vorrebbe lasciar partire l’attaccante a gennaio ma vorrebbe trattenerlo fino a giugno. Dall’altra parte c’è il calciatore insoddisfatto di trovarsi ai margini del progetto tecnico blaugrana che accetterebbe volentieri una nuova destinazione da subito. La Roma al momento è alla finestra pronta a sferrare l’affondo decisivo.

Differente è la situazione di Chris Smalling. I capitolini hanno offerto al difensore il rinnovo fino al 2025 e quindi adesso tocca all’inglese decidere se restare a Trigoria o andare via in scadenza. Su di lui ci sono Juventus e Inter.