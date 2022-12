Calciomercato Torino: ipotesi scambio con la Roma, un centrocampista per un difensore

Il Torino sta pensando ad uno scambio con la Roma per completare il reparto difensivo, apparso a volte distratto. Ipotesi scambio con i giallorossi e riguarderebbe un centrocampista importante granata per un difensore. D’altronde la squadra allenata da Juric dalla metà campo in su è ben strutturata e piena di alternative, mentre dietro sembra essere un pò corta.

Ipotesi scambio con la Roma

La Roma ha bisogno di un centrocampista, in grado di saper fare entrambe le fasi di gioco, e questo giocatore potrebbe essere individuato proprio in Lukic del Torino. Lukic sembra essere in una fase di rottura con i granata e l’ipotesi di una partenza sembra essere probabilistica. Il costo del cartellino è di circa 10/15 milioni di euro ma la Roma starebbe pensando di inserire nella trattativa Marash Kumbulla, che in granata ritroverebbe Ivan Juric, suo allenatore ai tempi di Verona. Il Torino gradirebbe e molto questa contropartita e situazione che si potrebbe sbloccare, anche molto velocemente. Il calciomercato alle porte ci darà delle risposte importanti.