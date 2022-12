Calciomercato Torino: il riscatto di Vlasic dipende da una cessione importante?

Il Torino vuole riscattare Vlasic, e per farlo potrebbe ottenere uno sconto con la cessione di una pedina importante finora nello scacchiere tattico di Juric. Ma il peso specifico di Vlasic nel Toro non è di poco conto e Juric e tutta la società hanno la volontà di riscattarlo. Ovviamente il prezzo non è basso e si cerca una strada alternativa.

Una cessione importante per ottenere Vlasic

Il dirigente del Torino Vagnati nel viaggio a Londra ha incontrato anche il West Ham per provare a capire se i londinesi possano o meno essere interessati a Sasa Lukic, potenzialmente in uscita dai granata nei prossimi mesi. Una mossa utile anche per provare a inserire il serbo nella trattativa per il riscatto di Vlasic per cui il Toro dovrebbe versare 14,5 milioni di euro al West Ham. Se venisse coinvolto Lukic i costi sarebbero decisamente più bassi e permetterebbero a Cairo di confermare il croato che sta facendo molto bene agli ordini di Juric. Del resto Vlasic è entrato a pieno regime nel motore del Torino.