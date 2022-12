Calciomercato Torino: blitz spagnolo per un difensore e scambio con la Salernitana?

Il Torino qualche movimento in entrata sul fronte calciomercato lo effettuerà. Dapprima la priorità sembrava essere un giocatore dalle caratteristiche offensive, ora si punta tutto su un terzino della Liga spagnola e su un possibile scambio con la Salernitana.

Gli obiettivi del Torino

Il Torino, nella fattispecie Emiliano Moretti ha visionato con attenzione la prestazione di Jesus Vazquez nell’amichevole tra il Valencia, suo club di appartenenza e il Clermont. Vazquez è un terzino di 19 anni, cresciuto nel Valencia e dotato di atletismo e dinamismo notevole, buona tecnica nel piede sinistro da cui sforna importanti cross. Il Torino lo valuta 3 milioni, il Valencia 4. Accordo che si potrebbe chiudere per gennaio. Per la fascia destra invece, è al vaglio del club granata il salernitano Mazzocchi, che puiò entrare in uno scambio con Berisha. L’idea può essere cedere l’albanese, ma incassando un diritto di prelazione per Mazzocchi a cifre prefissate, per luglio. Il Torino lo valuta sui 5 milioni, a Salerno si ragiona sopra gli 8. Affare difficile ma non impossibile. Sicuramente non sarà di semplice definizione e che si risolverà in breve tempo.