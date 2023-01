Nonostante le voci da Barcellona riguardanti scambi, l’Inter ha mantenuto la concentrazione e ha portato a casa la Supercoppa Italiana. Dopo un sontuoso primo tempo con reti di Dimarco e Dzeko, i neroazzurri hanno annichilito la partita per calare il tris con Lautaro Martinez nel secondo tempo. E mentre l’Inter festeggia, il Milan si sta leccando le ferite, dopo l’ennesima partita deludente. E sui social i tifosi rossoneri chiedono l’esonero immediato per Pioli, che non sembrerebbe essere più ‘on fire’ come intonavano i supporters fino a qualche settimana fa.

Mila-Pioli, e ora? Possibilità di esonero?

La sconfitta nel derby di campionato aveva dato all’Inter la rabbia giusta per prendersi la rivincita e portare a casa la seconda Supercoppa di fila, la quarta in carriera per Simone Inzaghi. Per i rossoneri vera e propria figuraccia, arrivata dopo i pareggi con Lecce e Roma e la sconfitta – con conseguente eliminazione in Coppa Italia – contro il Torino di Juric. Anche Pioli, ora, è in bilico e sui social i tifosi rossoneri chiedono l’esonero immediato. Sulla pagina Instagram del Milan, impazza l’hashtag #PioliOut, con i tifosi che imputano all’allenatore errori di formazione e scelte opinabili, come quella di Messias. Pioli non è più on fire.