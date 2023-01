Calciomercato Salernitana: ufficiale un baby dalla Juve, Bonazzoli in uscita

Vittorio Tosto vede la squadra di Nicola come la possibile rivelazione dell’attuale campionato di Serie A. I granata per ora sono soltanto quattordicesimi in classifica. Se la zona retrocessione è lontana, la possibilità di togliersi qualche soddisfazione dipende molto dai possibili innesti di gennaio. Il calciomercato della Salernitana sarà mirato per puntellare una rosa già buona ma con qualche lacuna che non le permette il definitivo salto di qualità.

Calciomercato Salernitana: ufficiale Hans Nicolussi Caviglia

Tramite un comunicato ufficiale la società di Iervolino ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con la Juventus per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione del centrocampista classe 2000. Hans Nicolussi Caviglia arriva in Campania dopo un buon inizio di stagione con il Sudtirol (16 presenze e 2 gol messi a segno nel campionato cadetto). Il giovane promettente indosserà la maglia numero 41. Nel frattempo i campani continuano a cercare un esterno destro. Secondo Tuttosport i nomi più caldi sono quelli di Samuele Birindelli del Monza o il ritorno di Zortea.

Sul lato cessioni sembra a un passo dall’addio Bonazzoli. Su di lui ci sono Cremonese, Lazio e Spezia pronte a trattare sulla base del prestito con opzione di riscatto per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.