Il Barcellona punta Vlahovic: la Juventus valuta la cessione

Il valzer degli attaccanti non riguarderà solo l’Inter ma anche tutte le altre big italiane. I neroazzurri sono sempre sulle tracce di Thuram del Borussia MG, il Milan deve affrontare la grana legata al rinnovo di Leao e la situazione Giroud, la Roma probabilmente cederà Belotti e la Lazio cerca sempre un vice Immobile. La Juventus, invece, dopo i caos societari deve guardarsi dalle pretendenti per i suoi gioielli e nello specifico Chiesa, cercato dalle big della Premier, e Vlahovic, entrato in ottica Barcellona.

Vlahovic saluta la Juve? Il Barcellona su di lui

Secondo Tuttosport, Vlahovic è entrato in ottica Barcellona e anche in Premier ha vari apprezzamenti. Il serbo è arrivato a Torino dalla Fiorentina per una cifra vicina agli 80 milioni di euro e ha saltato buona parte della stagione attuale a causa di problematiche fisiche varie. Gli spagnoli potrebbero firmare un assegno con una cifra più o meno simile a quella spesa dai bianconeri per prenderlo dalla Fiorentina per portarlo in Spagna. Non è da escludere una potenziale asta internazionale, con le big di Premier sulle sue tracce. L’Arsenal aveva provato già lo scorso anno a prenderlo, salvo poi essere beffati dai bianconeri, e potrebbe decidere di affondare il colpo questa volta, presentando un offerta fra i 70 e gli 80 milioni.