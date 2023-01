Juve Alba, nuova idea di mercato: la situazione sul futuro

Come ben sappiamo l’interesse della Juve per Alba non è nuovo, anzi, i tifosi bianconeri da tempo attendono una decisione da parte della società riguardo lo spagnolo. Il capitano del Barcellona potrebbe sostituire Alex Sandro, libero a fine della stagione. Ma quali sono le volontà del calciatore? Sicuramente non lasciare il proprio club, con il quale ha ottimi rapporti.

Juve Alba: cessione a quale condizione?

Jordi Alba ha le idee ben chiare riguardo il suo club e non sarà facile per la Signora ottenere un simile colpo di mercato. Però, con l’emergere di Alejandro Balde e l’ingaggio di Marcos Alonso, un terzino sinistro improvvisato, il Barça potrebbe anche cederlo. Adesso occorre ben capire le condizioni.

La situazione

Sono molti gli anni in blaugrana per l’esperto difensore ed il club bianconero continua un incessante corte. Il calciatore piace alla Signora per il post-Alex Sandro che dovrebbe lasciare Torino nel prossimo mese di luglio. Al momento si parla di idee e non di trattative, obiettivo al quale aspira la Juve data la scadenza contrattuale al 2024 di Alba.