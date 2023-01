Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Udinese: Allegri recupera un big

Ancora in campo a distanza di pochi giorni tutta la Serie A per la giornata di campionato numero 17, ecco le probabili formazioni di Juventus-Udinese. Una delle sfide più interessanti di questa nuova giornata di Serie A, che mette di fronte la solidità difensiva della banda di max Allegri (0 reti subite nelle ultime 7 gare) alla freschezza atletica e tecnica dell’Udinese di Andrea Sottil.

La Juventus cerca una vittoria che potrebbe lanciarla in grandissima condizione alla sfida scudetto contro il Napoli, mentre i friulano vorranno riscattare il mezzo passo falso del pareggio interno contro l’Empoli.



Di fronte due filosofie di calcio abbastanza differenti. La Juventus di Allegri fa della solidità difensiva e del pragmatismo tattico le sue migliori qualità, unite alla classe indiscussa di alcuni interpreti che possono ogni volta decidere le sorti della gara. Sottil invece predilige un calcio offensivo e tecnico, basato sull’alternanza di possesso palla verticale e riconquista della stessa con pressing ultra-offensivo. Ci sono tutti i presupposti per un grande match.

Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Allegri recupera Chiesa dal 1′

Sarà Federico Chiesa il grimaldello con cui la Juventus tenterà di scardinare la difesa dell’Udinese. Possibile impiego dall’inizio anche per Kean e Rabiot a discapito di Miretti e McKenny.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

allenatore: Massimiliano Allegri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success.

allenatore: Andrea Sottil