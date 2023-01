Juve Milik il re delle punizioni fa record in Serie A. Grazie al calcio piazzato dell’attaccante polacco, contro la Cremonese i bianconeri portano a casa la vittoria. Un tiro che al 90′ decide il match per 1 a 0. Per la Juventus questa è la settima vittoria consecutiva. Una vera e propria sentenza quella dei calci piazzati di Milik!

Juve Milik re delle punizioni: una nuova conquista

La Juventus di Allegri porta a casa la settima vittoria consecutiva grazie al tiro piazzato al 90′ di Milik. Un tiro ben preciso pronto a trafiggere i Carnesecchi, così, Arkadiusz Milik conquista il settimo gol stagionale. Il quinto in campionato e il quarto su calcio piazzato diretto da quando milita in Serie A.

Milik decisivo sulle punizioni

Esaminiamo per bene il caso Milik e le sue punizioni. Secondo quanto riportato da Opta, tra i giocatori che ne hanno calciate più di 3 dal 2004/05 nel massimo campionato, Milik si rivela il giocatore con miglior percentuale realizzativa su punizione diretta: 33% – 4/12.

Il classe 94′ prima dell’attuale gol, andò in rete su punizione diretta con la maglia del Napoli. Accadde per ben tre volte nella stazione 2018-19 contro Lazio, Parma e Cagliari.