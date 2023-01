Mercato Juventus sempre più in movimento in particolare il settore dei giovani. Il portiere del Crotone finisce nel club, ancora in fase di esaminazione il tanto atteso dalla Pistoiese. Il mercato giovani porta comunque buoni risultati grazie al progetto Ferrero-Scavino.

Mercato Juventus: Crespi si assicura il club

Il mercato giovani si muove in positivo in casa bianconeri, Gian Marco Crespi portiere classe 2001 giunge dal Crotone e si assicura la maglia della Juventus. Manca solo l’ufficialità dell’atto ma ha già portato a termine le visite mediche richieste dalla società ed è pronto a disposizione per Massimo Brambilla.

Trattative portate a termine

In casa dei bianconeri dopo la cessione di Senko si attende l’ufficialità della trattativa con Gianmarco Di Biase, attaccante del 2005. Occorre definire l’operazione, anche la società ha le idee molto chiare sul da farsi, il giocatore potrebbe concludere la stagione in Toscana e arrivare a Torino l’estate prossima per giocare nella seconda squadra Next Gen.

Si tengono gli occhi aperto su Barbieri classe 2002 sul quale la Cremonese ha puntato gli occhi. La società bianconera potrebbe cederlo in prestito al posto di Zanimacchia classe 1999.