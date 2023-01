Juve sostituto Federico Cherubini, il neo dg potrà sostituire il ds squalificato. Ma quale sarà la soluzione per la stagione successiva? Il direttore sportivo è stato inibito complessivamente per 1 anno e 4 mesi. In questo lungo periodo non potrà operare ufficialmente per il club bianconero, anche solo per compiere dichiarazione prima o dopo i match.

L’ultima apparizione sarà giovedì sera prima della sfida di Coppa Italia contro il Monza.

Juve sostituto Cherubini: eliminati Storari e Pessotto

Per un po’ di tempo si è pensato che il sostituto potesse appartenere a un membro dello staff interno come Marco Storari o Gianluca Pessotto, due ex giocatori. Ad oggi, invece, dovrebbe essere Maurizio Scanavino a sostituire formalmente Federico Cherubini. E’ stato proprio lui insieme al presidente Gianluca Ferrero, a presentarsi ieri davanti alla squadra e dare la carica a Danilo e compagni.

Un sostituto a tempo pieno

In casa Juventus guardando alla prossima stagione dovrà presenziare un sostituto a tempo pieno, in questo caso l’elenco risulta abbastanza lungo. Al momento il nome maggiormente in voga è Cristiano Giuntoli del Napoli, si aggiunge il milanista Frederic Massara e Giovanni Rossi del Sassuolo.