La vittoria del Verona contro un ottimo Lecce per 2-0 potrebbe essere un gran problema per la Juventus. I gialloblù stanno attraversando un ottimo periodo di forma e nelle ultime 4 hanno raccolto 7 punti, perdendo solo contro l’Inter. Il cambio allenatore sembra aver giovato alla compagine veronese che ora è al 18esimo posto con 12 punti, a quattro lunghezze dal Sassuolo. E questo Hellas potrebbe rappresentare un problema per la Juventus se venisse aumentata la penalizzazione a 30 punti, come paventato da alcune fonti.

Juventus, penalizzazione di 15 punti: può aumentare?

I 15 punti di penalizzazione per la Juventus l’hanno fatta scivolare a quota 22, piazzandosi al decimo posto in classifica. La vittoria del Verona, però, potrebbe essere un problema serio se la penalizzazione chiesta per i bianconeri di 30 punti venisse confermata. In quel caso i bianconeri potrebbero scendere a 7 punti, trovandosi infognati nella lotta salvezza. I bianconeri, nel frattempo, hanno deciso di appellarsi alla sentenza della Corte Federale e tramite un comunicato hanno ufficializzato il tutto. L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, a Radio Bruno aveva paventato il rischio di penalizzazione di 30 punti: “Mi hanno detto che la Juventus finirà la stagione senza sanzioni e nella prossima partirà con 30 punti in meno. Questo è quello che mi hanno riferito, probabilmente starò dicendo una stupidaggine ma mi è stato detto questo: non vogliono alterare il campionato attuale e mi sembra anche giusto”.