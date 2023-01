In casa Milan non ci si ferma mai, il mercato e le sue partenze sono il primario obiettivo di Paolo Maldini. In vista della prossima stagione, la società a già in mente il percorso da seguire. Lunedì scorso si è aperto il calciomercato e sfoltire la rosa sarà il primo passo, quali saranno gli elementi che per un motivo o per un altro troveranno luogo in un altro club? Spuntano i primi tre nomi. Mercato Milan partenze: spuntano i primi tre nomi

In casa dei rossoneri spuntano i nomi dei possibili in partenza, Tiémoué Bakayoko, che al momento ha richieste in Turchia e in Grecia. Si aggiungono, ma soltanto con la formula del prestito, anche Yacine Adli e Marko Lazetić. Andreas Jungdal, invece, sta per salutare la compagnia ed andare all’Altach.

Touré rimane in squadra?

In ottica di mercato in casa del Milan si ragiona sul da farsi per il nuovo anno, oltre alle partenze si pensa anche a chi rimane. Chi dovrebbe restare in questa sessione di calciomercato è Fodé Ballo-Touré. Il terzino sinistro senegalese, classe 1997, sarà confermato nel ruolo di vice di Theo Hernández fino a fine stagione. Per cui, nella prossima estate la società rossonera dovrebbe prendere un nuovo terzio sinistro.