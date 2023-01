Serie A, Milan-Roma probabili formazioni: attacco rebus per entrambe

Ancora Serie A in campo col big match della diciassettesima giornata, ecco le probabili formazioni di Milan-Roma. Pioli e Mourinho hanno ricominciato il loro cammino dopo la sosta per i Mondiali di Qatar vincendo due gare delicate. Il Milan ha espugnato Salerno amministrando un’ottima prima mezzora, la Roma ha invece sofferto più dl previsto il Bologna dopo essere passata subito in vantaggio.

Dal punto di vista psico-fisico le due squadre non sono in grandissima condizione, ma continuano a macinare risultati e tengono accese le speranze dei loro rispettivi obiettivi.

Lo scorso anno non ci fu molta storia con il Milan che s’impose a san Siro per 3-1 gestendo sempre la gara con autorevolezza e supremazia tecnica mettendo in mostra tutte le armi che poi hanno portato in dote lo Scudetto.

Milan-Roma, le probabili formazioni: Diaz dubbio Pioli, Zanioli tiene in ansia Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

allenatore: Stefano Pioli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala, Abraham.

allenatore: Josè Mourinho

Probabile ballottaggio fino all’ultimo tra Diaz e De Ketelaere con lo spagnolo favorito sul belga. Mourinho spera di avere Zaniolo a disposizione, ma prepara la contromossa inserendo Matic in mediana e avanzando Lorenzo Pellegrini al lato di Dybala, recuperato dopo l’ultimo incontro di Serie A.