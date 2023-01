Calciomercato Milan, si punta ancora su Ounahi. Si riparte con il mercato di gennaio dopo la pausa del Mondiale in Qatar, che inevitabilmente ha mischiato le carte sui migliori giocatori al mondo. Adesso bisogna attaccare e il ct Pioli non intende attendere ancora. Scopriamo il nome del centrocampista marocchino sul quale il Milan punta gli occhi da tempo.

Calciomercato Milan, Ounahi: prima volta in semifinale

Uno dei nomi maggiormente ricercati dal Milan in questo mercato di gennaio risulta essere il 22enne centrocampista marocchino Azzedine Ounahi. Un calciatore che ha mostrato qualità di alto livello dal primo minuto e di cui la concorrenza lotta da tempo. Un giocatore che grazie alle sue qualità ha portato la sua squadra marocchina per la prima volta nella storia del Mondiale, in semifinale.

Una concorrenza agguerrita

Mai come in questo momento ritroviamo una concorrenza agguerrita dietro il nome di Azzedine Ounahi. Sino ad oggi, la dirigenza del Milan si è sempre contraddistinta per colpi di mercato mirati e lungimiranti e il colpo sul 22enne dell’Angers incarna appieno il prototipo rossonero. La concorrenza, come riportato anche da SkySports Uk, date le notevoli prestazioni del marocchino, risulta folta e agguerrita. Due club di Premier League sono pronti a ingaggiare il centrocampista, seguito assiduamente anche dal Napoli. Quest’ultimo ha formato l’offerta per l’acquisto in estate.