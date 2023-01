Non c’è ancora nulla di ufficiale ma Milan Skriniar è sempre più lontano dai neroazzurri. L’Inter, però, guarda già al futuro e ha pronta l’offerta per Djalo, difensore centrale del Lille. Tiago Djalo è cresciuto nella primavera del Milan ed è esploso in Francia, col Lille. Con la squadra francese ha collezionato più di 100 presenze e si è anche guadagnato la convocazione nella nazionale portoghese.

Djalo-Inter: smacco al Milan?

In casa Inter le riflessioni da fare sono molte. La prima grana riguarda la situazione attacco, con Lukaku e Correa lontani da Milano e la società pronta a cercare un sostituto sul mercato europeo. Il nome di Thuram, attaccante del Borussia MG, è il primo della lista ma ci sarà una bagarre per prenderlo con le big della Premier – Chelsea e United su tutte – pronte ad approfittare della situazione contrattuale del francese. A centrocampo saluterà sicuramente Gagliardini e potrebbe essere promosso Fabbian, in prestito alla Reggina di Pippo Inzaghi. In difesa saluterà Skriniar ed è da valutare la situazione De Vrij. L’Inter, oltre a Djalo, valuta il costoso Scalvini e anche Smalling, difensore in scadenza con la Roma e pronto a cambiare casacca. Acerbi, invece, dovrebbe essere confermato e riscattato dalla Lazio.