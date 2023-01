L’Inter guarda al futuro e in questo futuro Skriniar non ci sarà. Lo slovacco in giornata ha ammesso di aver firmato con i parigini e che vorrebbe lasciare i neroazzurri già in questa tradizione. I tifosi, ovviamente, si sono sentiti traditi da quello che avevano sostenuto fino alla settimana scorsa, quando è stato espulso contro l’Empoli – partita poi persa dall’Inter. Nemmeno i compagni di squadra saranno molto contenti della scelta di Skriniar e già si vedono le prime reazioni: Lautaro ha smesso di seguirlo su Instagram.

Lautaro smette di seguire Skriniar: è un indizio?

I neroazzurri ieri hanno vinto una partita molto complicata contro la Cremonese per 1-2. E a risolvere i problemi neroazzurri è stato Lautaro Martinez, con una doppietta che ha tolto le castagne dal fuoco. Da quanto filtra, Lautaro è uno di quelli che ha digerito peggio la notizia dell’addio di Skriniar, smettendo di seguirlo immediatamente su Instagram. Nella giornata di ieri, dopo la vittoria contro la compagine di Ballardini, Inzaghi aveva dribblato la domanda dicendo “Skriniar è un gran professionista, si sta allenando alla grande, per il mercato chiedete a Marotta e Ausilio” ma è palese l’intenzione dello slovacco. L’Inter, nel frattempo, ha chiesto informazioni allo United per Lindelof.