Dopo qualche timido approccio lo scorso anno, il Torino potrebbe virare su Balotelli. I granata hanno perso Belotti in estate, accasatosi alla Roma, e sono alla ricerca di una punta in grado di portare un numero di gol importante a Juric. Le bocche da fuoco del Torino non hanno convinto a pieno a i continui infortuni di Pellegri non lasciano ben sperare in ottica futura. Juric potrebbe essere l’allenatore adatto per SuperMario, ormai in rottura con la sua squadra attuale, il Sion.

Balotelli al Torino?

L’avventura in Svizzera di Balotelli non sta andando come sperato e dopo meno di un anno potrebbe rescindere il suo contratto. Arrivato al Sion ad agosto 2022 dall’Adana Demirspor – squadra allenata da Montella – Balotelli è in rottura con l’ambiente a la tifoseria ha anche bruciato una sua maglietta durante l’ultimo turno di campionato per mostrare il loro dissenso. L’avventura svizzera di SuperMario potrebbe concludersi dopo sole 11 presenze e 5 reti nel campionato elvetico. Ora per Balotelli potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Italia, col Torino che ha drizzato le antenne innanzi alla notizia del suo potenziale svincolo. Juric è alla ricerca di un attaccante dato che il numero di reti garantito da Sanabria e compagni risulta essere poco soddisfacente.