Calciomercato Samardzic, il Milan è quasi sul punto di compiere un movimento di mercato tanto atteso. Al momento, sappiamo che, il colpaccio dovrebbe compiersi nell’estate del 2023. Pioli da tempo ha posato gli occhi sul serbo, attualmente centrocampista dell’Udinese, con l’obiettivo di acquistarlo e donare punti in più alla rosa.

Il calciatore classe 2002 continua la sua crescita a Udine con il ruolo di mezzala offensiva. Samardzic proveniente dalla scuola Lipsia e attualmente sotto osservazione da importanti club. Oltre al Milan anche il Napoli non molla l’osso, con l’intenzione di cambiare una prospettiva in rosa. Sarà duello tra i due club?

Calciomercato Samardzic: Maldini sceglie il serbo?

Secondo quanto riportato da La Repubblica il dirigente sportivo rossonero Paolo Maldini individua il calciatore su cui puntare definitivamente. Parliamo dell’attuale centrocampista serbo dell’Udinese. Il Diavolo ha le idee ben chiare e desidera fortemente il giocatore che per l’estate 2023 dovrebbe già vestire la maglia rossonera.

Scopriamo i costi d’ingaggio

Al momento per un eventuale ingaggio il Milan deve compiere un importante sforzo economico: parliamo di una circa di valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra decisamente alta e non facilmente raggiungibile dal club milanista. Per il centrocampista dinamico e tecnico, mancino naturale, Maldini dovrà decisamente impegnarsi e compiere movimenti di mercato volti ad un netto aumento economico.