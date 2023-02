Milan dipendente da Maignan? Era un obbligo sostituirlo anche se…

Il Milan è dipendente da Maignan? Domanda per certi versi inopportuna in questo momento dove sui social (fake?) gira di tutto e di più, ma se rimaniamo fermi al campo è più che attinente. Il tempo per poter rispondere con certezza a questa domanda che tutti i tifosi rossoneri e non si porgono, è stato talmente tanto che non si può temere di dare una risposta errata: si il Milan è dipendente da Maignan, ecco perchè.

Il Milan aspetta il ritorno di Maignan ma doveva sostituirlo

Il Milan aspetta con impazienza il ritorno di Maignan, super portiere che lo scorso anno ha fatto dimenticare in fretta e furia l’addio di Donnarumma. Solo che adesso è il Milan stesso a non avere più tutta questa fretta, per paura di incappare in una ennesima ricaduta. Sul campo il suo rientro dovrebbe avvenire tra la partita di andata e quella di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ma tornando alla domanda iniziale che ci siamo giustamente posti, i rossoneri avrebbero dovuto sostituire Maignan, visto la lunghezza del suo infortunio. Il Milan ha avuto a disposizione tutto il mese di gennaio per trovare una valida alternativa (anche economica), anzichè andare avanti con Tatarusanu. Invece dal mercato non è arrivato nulla e Maignan probabilmente tornerà a marzo, in questo modo si sono persi altri 2 mesi e punti importanti. Tatarusanu ha fatto il massimo, ma non da la tranquillità giusta e non ha il carisma di Maignan. Proprio per questa serie di fattori, a cominciare dal non recupero del francese, il Milan aveva l’obbligo di sostituirlo. Si, il Milan è dipendente da Maignan.