Milan-Tottenham diretta tv e streaming live. Dove vedere Champions League

Dopo la sosta invernale e per il Mondiale in Qatar torna il grande calcio della Champions League, ecco dove vedere Milan-Tottenham valevole per l’andata degli ottavi di finale.

I rossoneri di Stefano Pioli hanno staccato il pass per questo turno arrivando secondi nella classifica del girone E alle spalle del Chelsea con 10 punti contro i 13 degli inglesi. Il Tottenham di Antonio Conte invece si è qualificato vincendo il girone D davanti ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte e sbrigando con difficoltà la pratica in un girone estremamente equilibrato. Le due squadre si sono affrontate in precedenza soltanto una volta. Fu il doppio confronto in occasione della Coppa Uefa 1971-72 e furono gli inglesi a passare il turno vincendo a Londra per 2-1 e pareggiando a San Siro 1-1. Il Tottenham non ha mai vinto in Italia gare valevoli per le Coppe Europee.

Milan-Tottenham, dove vedere gli ottavi di finale di Champions League

Milan-Tottenham si gioca martedi 14 febbraio 2023 alle ore 21:00, sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi rossoneri con il ritorno del Milan nelle gare ad eliminazione della Champions League. E’ possibile vedere il match in diretta tv su Sky e anche in chiaro su Canale 5. La gara è trasmessa anche in streaming live sia su Sky GO che su Infinity, piattaforma streaming di mediaset. In entrambi i casi va scaricata l’App su un qualunque dispositivo mobile.

Le probabili formazioni del match di San Siro

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Thiaw, Tomori, Kalulu, Calabria; Tonali, Bennacer, Theo Hernandez, Diaz, Giroud, Leao.

all. Stefano Pioli

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Davies; Porro, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

all. Antonio Conte