Inter calciomercato Becao, sarà l’osservato speciale di domani: ecco l’obiettivo del club

Inter calciomercato su Rodrigo Becao, prossimo obiettivo del club di Ausilio e Marotta. Il centrale brasiliano dell’Udinese nella sfida di domani, sarà certamente sotto il mirino della big. Marotta e Ausilio sempre più convinti del colpo di mercato, l’obiettivo è puntellare una retroguardia mancante di Skriniar da fine giugno e ulteriormente alle prese con una incognita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Becao potrebbe sia rimpiazzare Skriniar che diventare il vice di un possibile ulteriore sostituto dello slovacco.

Inter calciomercato Becao: saluto a Skriniar?

Sappiamo che, secondo quanto appunto riportato dal Corriere dello Sport, lo stopper Rodrigo Becao potrebbe sia rimpiazzare Skriniar che diventare il vice di un possibile ulteriore sostituto dello slovacco. A quanto pare nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Milan Skriniar sembrerebbe aver già ‘salutato’ il club nerazzurro e che dalla prossima stagione potrebbe già non essere più disponibile.

Intervista a Gabriele Cioffi

Nel corso di una intervista eseguita a Gabriele Cioffi ex allenatore del giocatore, a Cronache di Spogliatoio, spiega come Becao sia riuscito a crescere strutturalmente trovando una posizione fissa in campo. In aggiunta, Cioffi consiglia il brasiliano all’AD dell’Inter Beppe Marotta: “Becao ha la maturità giusta e anche la testa giusta per poter giocare a San Siro? Secondo me sì. È arrivato il momento in cui può fare il grande salto? Secondo me sì. Secondo me, lo può fare. È un giocatore, per me, straordinario, cioè è anche lui un campione. Comunque l’Udinese ha avuto la calma e la pazienza di farlo crescere perché, se io vedo il primo Becao, è un lupo che gira per il campo. Ora vedo un giocatore comunque che ha struttura mentale per affrontare le partite. Comincia a leggere gli episodi“.