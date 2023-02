Serie A, probabili formazioni di Inter-Udinese le scelte di Inzaghi e Sottil

Serie A probabili formazioni di Inter-Udinese, match valido per la 23esima giornata di campionato 2022-2023. Sabato sera a San Siro l’Inter ospiterà gli uomini di Andrea Sottil. Mancano pochi giorni al match di andata degli ottavi di coppa contro il Porto, gli uomini di Inzaghi vogliono comunque conquistare i 3 punti e dare il massimo in campo. Gli uomini di Sottil, in risposta, lotteranno per inseguire il sogno dell’Europa League, al momento però altalenante.

Serie A, probabili formazioni Inter-Udinese: match di andata

Ricordiamo bene che il match di andata tra le due sfidanti fu vinta dai friulani in rimonta per 3-1. Un momento sicuramente difficile per la gestione del ct Inzaghi, ma dopo la dura sconfitta della Dacia Arena la truppa nerazzurra fu capace di reagire non solo in campionato, ma superando anche la fase a gironi di Champions League.

Probabile formazione Inter-Udinese, telecronisti

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez N.; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. Allenatore: Andrea Sottil.

La telecronaca dell’incontro valido per la 23esima giornata di campionato 2022-2023, di sabato sera a San Siro, sarà affidata a Edoardo Testoni, con Stefano Gobbi al commento tecnico.