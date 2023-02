Uno dei migliori giocatori in Italia ed Europa indossa la maglia dell’Inter, Barella al top nelle ultime stagioni disputate. Secondo i dati, in Italia è già uno dei migliori della sua generazione. Non solo, grazie ai suoi record è uno dei migliori anche in Europa. Il futuro capitano delle Beneamata è un vero orgoglio della Classe 1997.

Inter, Barella al Top: uno dei migliori in Europa

Nicolò Barella, che oggi ha compiuto 26 anni, nella lista dei giocatori della sua età risulta essere il migliore. Classe 1997, Nicolò, cresciuto nelle giovanili del Cagliari, fin da subito ha mostrato le sue qualità.

I numeri parlano chiaro: ad appena 26 anni, il centrocampista sardo conta già 216 presenze in Serie A. Nella classifica delle presenze occupa il 53esimo posto. Un vero record. Un altra bandierina messa a segno dall’ex Cagliari è il numero di assist in questa stagione, appena arrivata a metà percorso. Gli assist sono 5, così come il numero di gol.

Non solo in Italia, il Numero 23 dell’Inter macina record anche in Europa. Non a caso, nei principali 5 campionati europei, considerando presenze, reti e assist, si contano sulle dita di una mano i talenti Under 26 con statistiche simili. Sono infatti pochissimi coloro che a metà carriera sono già andati oltre le 200 apparizioni, i 15 gol e i 30 assist vincenti.

Il valore del prossimo capitano dei nerazzurri e del pilastro della Nazionale italiana, secondo Transfermarkt, è di 80 milioni di euro.

Auguri, Nicolò!